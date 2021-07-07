「清林散昶」團隊號召北市中正、萬華區民，募集2500份罷免提議書，力拚過第一關「原選舉區選舉人總數1％以上」門檻。（摘自罷免林昶佐臉書粉專／張穎齊台北傳真）

萬華人怒了！林昶佐遭環南會長狂嗆 應曉薇：被罵剛剛好

立委林昶佐2日嗆聲台北市長柯文哲，卻遭環南市場自治會長林勝東「反殺」，並進一步引爆民眾怒火，甚至有人開始醞釀罷免行動。雲林蔡農林佳新認為，林昶佐未來不只連任無望，可能連民進黨都不會在禮讓他，至於罷免的成敗則要看當地人的感受，他更指出，按照民進黨的習慣，先前被點名的台北市議員王世堅等人也未必能爭取到這席立委的提名機會。

林佳新接受《中天新聞》訪問時表示，林昶佐不是連任無望，是連民進黨禮讓都無望，他指出，這次屬於民進黨新潮流派系的台北市議員簡舒培、許淑華，以及各地民意代表都出手重轟環南市場自治會會長林勝東，就是為了這席立委的席次。

對於有人放消息說，這次扳掉林昶佐，王世堅就有機會上位，林佳新則說，按照民進黨的傳統，現在被點名的不管是王世堅或另一位女性議員都不可能，只有在地的議員在隔山觀虎鬥，民進黨黨性就這樣，所以不用去猜禮讓和連任，民進黨可能有自己的人選出來，他們一定會積極爭取，不可能再是林昶佐，至於能不能罷免成功，要看當地人的感受是什麼，我們也樂觀其成。

林佳新直言，林昶佐對環南市場，甚至北農一市長期以來漠不關心，已成事實，就不要辯了，「你只是一個立法委員，向中央爭取多少疫苗在特定區域施打，到底是中央特權給你們這些民意代表綁樁？還是默許你們在這時候把防疫手段看成自家財產？不只蘇院長家天下，這些民意代表也是家天下了，把疫苗當私家財產」。

林佳新透露，當初第一個提出北農要施打疫苗的，竟然是雲林縣農業處處長吳芳銘，吳芳銘都能去爭取了，2個月前林昶佐在幹嘛？ 現在雲林綠營民代還說幫西螺果菜市場爭取到疫苗，他很想請問林昶佐和這些立委，你們爭取疫苗，是不是還要在街上發文宣宣傳？「我們在防疫，你們在打選戰，人民會不會看得更清楚，看破你們手腳」。