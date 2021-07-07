台灣近年新創市場風起雲湧，在 AI 丶智慧醫療丶智慧零售均有新創公司展露頭角，不過在「金融科技」(FinTech)領域較少有知名的新創公司，但現在終於有一家新創企業：好好投資科技公司，經由「金融科技發展與創新實驗法案」歷經一年半「金融監理沙盒」實證後成功落地。在2021年6月28日已正式取得金管會的金融特許執照許可，改制為：好好證券公司。成為台灣首家源自金融科技DNA的證券公司，專門提供基金申贖和次級市場買賣交易。未來，買基金竟有「雙模式」任選，正引起市場關注。

好好證券是由前瑞士銀行(UBS)財富管理副總裁楊少銘(Fionn Yang)所創立，過去，也一直是新創界關注的潛力焦點。這家公司從新創科技公司至今已有 5 年的時間，2年前參與「金融監理沙盒」，最近才再度浮出抬面。

好好證券先前是知名「新北市—亞馬遜 AWS 聯合創新中心」輔導的第一期新創公司，該中心由創投名人黃齊元共同發起，和美國亞馬遜 AWS 合作。

二年前，好好又獲選進駐金融總會設立的「金融科技創新園區(FinTech

Space)」，更加速公司進入金融核心業務的關鍵助力，並成為第一家金融監理沙盒實驗成功且落地的金融科技公司。

現任好好證券董事長楊少銘(Fionn Yang)，今年剛過 40 歲，具法律背景、台灣大學創業創新管理碩士，在外商UBS銀行曾替金字塔頂端的客戶管理新台幣近百億的資產，是業界知名的外資金童，更是當時最年輕的副總裁。

楊少銘說「在台灣從事金融領域新創，一定要對法令規定有深入的理解」。他表示金融業雖然很迷人，因管理眾人之財，受到高度監管。因此，如何在創新與法規之間取得平衡相當重要。他認為自己的背景能讓他更有條理思考複雜法規的線條，並從中抽出一線可能創新的路徑。

早在銀行任職時，楊少銘金融專業能力就受到業界的肯定。但他心中一直有創業夢，因親身體驗傳統金融服務的不友善，更看見經濟正起飛的新世代，受傳統理財高門檻限制，需求長期未被滿足。毅然放棄人人稱羨的近千萬年薪，離開舒適圈。想用行動將金融實務經驗結合科技，把傳統高門檻的人力財富管理搬上網路，改善產業痛點，實現普惠金融。「新經濟浪潮改變了傳統面貌，對我們這世代來說，過去台灣的傳產起飛、電子業分紅、房地產狂飆的年代，我們缺席了…但在金融遇見科技及人手一機時代，手機就是金融入口，正帶來前所未有創業機遇。我想趁自己還有熱情、還有體力時，跳脫框框去做一些瘋狂的事」楊少銘說。於是他找到同樣是外商資歷，前麥格里證券總經理張博淇一起成為創業夥伴。

在 UBS 時期，楊少銘為客戶締造了優越的成績，更培養了豐厚的人脈關係。他笑稱，創業初期除了找到核心夥伴外，再推他一把的是這群私人銀行客戶的支持。而他至今一次都也沒讓這群「天使」失望，每年都達到承諾的目標。從最初600萬的創業資本，不斷越過里程碑。經過五次加碼增資後，今天好好資本額已達 1.4 億元。雖然以證券商來說是最迷你的，但就新創公司出身的規模，卻已是相當實力。

好好背後的催生者，投資銀行界名人藍濤亞洲總裁黃齊元相當看好楊少銘。他說

「台灣年輕人很優秀，但現實環境很難讓他們變成臉書或阿里，因為台灣缺乏像歐美一樣的創新生態系」。黃齊元表示楊少銘有一定社會的歷練，金融加法律背景下，又能夠整合技術丶人才和市場資源。且最不同於一般新創的是，這位創辦人具有清晰的願景和國際觀。「我相信，這家公司未來可以發展成為獨角獸」他也準備和楊少銘攜手打造一個國際級的 FinTech 大聯盟。

好好這次整合了許多金融業的資源，是國內金融界大老的領濤董事長王伯鑫也是其中之一，他對楊少銘更是讚不絕口。「一個新創企業的成功，不只是技術，關鍵更在於人。」他表示和楊少銘只見了兩次面，便肯定這個年輕人的大將之風和才氣，決定傾全力相挺。

美股近期頻創新高，其中的主要推動力是年輕人千禧世代，特別是網路下單平台羅賓漢，完全改寫證券遊戲規則。好好證券已被譽為台灣的羅賓漢，在楊少銘的帶領下，好好正在打造台灣金融科技 FinTech 的傳奇！