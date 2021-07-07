仲量聯行今（7）日公布2021年第二季商用不動產市場季報，結果顯示，在台北市中心頂級辦公大樓租金漲風推升下，較週邊的南港，辦公市場也水漲船高，未來將首度上看每坪月租2500元的史上區域新高，大有追平台北市中心的潛力。

仲量聯行副總經理劉建宇今天表示，台北市今年第二季辦公市場的平均空置率，下降到「破2」，來到1.9％，顯示台北市商辦需求還是相當穩健，季成長持平，租金成長1％；主要需求來源還是以高科技產業為主，淨出租量單季高達6141坪。

展望未來新供給，劉建宇表示，「富邦遼寧大樓」本月取得使用執照，預租成績相當亮眼。

展望2021~2023年辦公租金走勢，劉建宇表示，預期仍將平穩上揚，明年有遠雄大巨蛋辦公大樓完工，還有皇翔台汽北大樓；但最近疫情嚴重，可能會影響部分大樓進度的完工時間。

在租金趨勢方面，2022年有機會突破每坪月租平均3000元的水準。

綜觀近三年，劉建宇表示，頂級辦公大樓漲幅驚人，多數已逼近4千元，有些已超過5千大關，三年漲幅達15~40％，有些企業已開始朝向內湖南港物色標的，內湖空置率也下降到4.2％，南港方面，台肥C2新案已站上2200元，未來南港租金可望持續攀升，南港車站大樓更上看2500元。

目前有可能七月中微解封，仲量聯行預期，待疫情趨穩，辦公租賃市場的交易，可望持續平穩，南港甚至上看2500元，追平台北市中心水準。

仲量聯行今天公布2021年第二季辦公租賃市場報告，結果顯示，在需求維持穩定，以及新加入供給的希望廣場案釋出下，市場表現平穩，季淨出租量來到6141坪，季空置率減少0.4％，來到1.9％，續為21年來新低紀錄。

辦公市場租金方面，第二季表現維持平穩，月平均租金為每坪2828元。新簽訂需求多來自於科技業者。在市場供給量仍嚴重不足下，潛在辦公室需求依舊穩健。儘管在5月份底時疫情逐漸爆發開來，但本季商辦市場仍未觀察到有太大的變化，需求仍相對穩定，後續值得持續觀察市場動態。

內湖及南港市場部分，2021年第二季市場仍十分火熱。

以內湖區來說，在科技及生技產業積極進駐下，整體空置率較前期下降近1.3個百分點，來到4.2％；主要租賃活動都集中於新釋出大樓「宏匯瑞光」上，本季租賃近4000坪的面積，顯見內湖市場需求仍十分旺盛。

內湖辦公市場租金表示，目前仍維持平穩，內湖區月平均租金落在每坪1200~1600元。

至於南港，市場需求也維持穩定，本季空置率下降近0.3個百分點，來到1.2％；月租金維持在每坪1400~2000元。預租市場部分，未來欲釋出的台肥C2案平均預租租金，也上看至2200元/坪，潛在需求仍十分穩定下，南港區租金可望能在新大樓的釋出下持續攀升。