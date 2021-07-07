民進黨今天中常會，新竹市長林智堅會中專案報新竹市疫苗施狀況；民進黨發言人謝佩芬轉述林智堅報告表示，新竹市一個大型的接種站平均可以一天可以施打800人次，新竹市預計在7月底的可以達到28％的施打率。

民進黨中常規劃由執政縣市長分享執政縣市防疫及疫苗施打狀況，首位登場的是新竹市長林智堅；林智堅報告時指出，新竹市是採讓民眾放心打造綿密防疫網方式來進行這個疫苗的跟防疫的措施，包括落實篩檢疫調、隔離跟施打疫苗。

他說，包括說篩檢部分，有3＋1座的社區篩檢站，包括落實竹竹苗防疫作戰聯盟，尤其在竹科專案的部分，從6月5日到9日，也就是在科技廠的移工群體染疫之前就已經開始，這段期間總共篩檢5千多人。

林智堅表示，疫苗施打的部分，新竹市總共有九座的大型疫苗的施打站，採取的是分流效率跟貼心的做法，是用民政系統來分流，目前就是很有效率的在施打，而例如孕婦來施打疫苗的時候，旁邊有準備椅子給陪同的小朋友一起坐，非常貼心的做法，甚至免費提供計程車跟復康巴士等。

林智堅強調，新竹市一個大型的接種站的平均可以一天可以施打800人次，新竹市預計在7月底的可以達到28％的施打率。