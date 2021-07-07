台南市連續10天沒有新增病例，市長黃偉哲下午宣布，8日起3天在東區復興國中注射疫苗，原本開放給65到69歲及台南市原6區民眾線上預約，現在再開放鄰近的仁德、歸仁2區，並放寬70歲以上民眾也能線上預約。

台南市目前加快疫苗施打速度，衛生局長許以霖指出，從7月1日起開打莫德納疫苗至6日已接種4萬5710人，第一劑COVID-19疫苗人口涵蓋率已達10.31％。針對仍有民眾擔心莫德納打完，會被安排打AZ，許以霖說，為了讓疫苗打得迅速和順利，第二批會銜接下一批疫苗繼續打下去，也請民眾不要挑疫苗，只要預約到打疫苗就去接種。

研考會主委戴偉峻說，市府創辦「台南打疫苗」，按照指示輸入身分證字號和生日，1分鐘內即可完成登記，也能取消或修改。從昨天下午3點開放預約以來，已有2000多人預約完成，目前可預約時間為9、10日，即起開放預約登記至8日晚間11時59分。