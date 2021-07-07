北市本土案例確診+14 柯文哲最新防疫說明

指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎5日在節目中說出，「我們專家會議從來沒有討論3+11」，此言引發外界關注3+11政策，的確未經專業討論。台北市長柯文哲今(7日)表示，「從入境縮短至14天，我都很想知道，14天被改成7+7、5+9，再被改成3+11，每次會議記錄都應該拿出來，這很難想像啦，如果每次都沒有醫學專家那就更奇怪，到底中央防疫政策怎決定？」

事實上先前柯文哲針對3+11政策，曾說他不相信有專家會同意此意見。今天他再度表態，不會有任何一位合格的醫生同意此決策。他表示，「新冠疫情大部分潛伏期集中在2-7天，三天隔離一定有問題，因為感染到發病常常在三天以後，純粹從醫學上看，一開始就知道當場一定沒有醫生在場，只要有執照醫生在場就知道違反潛伏期，從入境縮短至14天，我都很想知道，14天被改成7+7、5+9，再被改成3+11，每次會議記錄都應該拿出來，這很難想像啦，如果每次都沒有醫學專家那就更奇怪，到底中央防疫政策怎決定?」