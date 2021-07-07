三級警戒維持中，為了讓民眾方便借閱公共圖書館書籍，新竹縣政府文化局圖書館將於12日起推出為期2周的「預約取書得來速」服務，民眾於8日上午10點後於線上申請，即可於特定時段前往文化局窗口領取預約書籍，在家也能沉浸在閱讀的世界中。

新竹縣政府文化局圖書館先在6月底推出「防疫書香宅配通」活動，為了解民眾求書若渴，再舉辦「預約取書得來速」活動，時間為7月12日至23日的兩周期間，開放周一至周五預約上午或下午時段取書服務。

新竹縣長楊文科表示，正值暑假期間，想看書的孩子與大人無法到圖書館自行挑選、借閱書籍，為了滿足閱讀需求，文化局圖書館提供預約時段領取書籍服務，透過線上申請、預約，再由館員為民眾進行書籍清點、完成借閱程序，並隔開取書人流。

預約申請成功的民眾，可於文化局圖書館還書箱旁窗口，透過得來速方式取書，也兼顧防疫安全。文化局長李安妤指出，儘管疫情有趨緩趨勢，仍然建議民眾盡量待在家，文化局線上服務不中斷，此次「預約取書得來速」服務，將於活動期間的每日上午、下午開放20名讀者申請，每人限申請1次，借閱總數上限為36冊。

逾時未取書者，將取消取書服務，民眾也可透過網路辦證、線上開通方式，領取公共圖書館的借閱證，而活動也將視中央的防疫指示，滾動式檢討。活動詳情可於新竹縣公共圖書館網站查詢。