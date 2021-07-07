苗栗縣警通宵分局埔口所員警日前查獲偷倒廢棄物案，當場逮獲吳姓司機偷倒廢棄物。（通霄警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

1名吳姓大貨車司機，日前載運1車廢棄物，至通霄鎮通灣里海濱路1處農地傾倒，轄區通霄警分局埔口所獲報趕往查察，當場發現吳某剛倒完廢棄物，隨予逮捕帶回調查，通報環保局人員到場稽核，詢後，將吳某依違反廢棄物清理法函送法辦。

通霄分局表示，轄區地理特性以丘陵地型為主，部份區域人口稀少、人煙罕至，因而吸引不法業者偷倒有害廢棄物，嚴重破壞美麗山巒景色及污染清澈水源，造成大自然浩劫。警方自110年1月至7月止，共取締違反廢棄物刑事罰法犯罪案件計5件、行政罰法共計36件。

而近期本土疫情增溫，警方忙於防疫工作，不肖業者心想有機可乘，紛紛大肆將各地廢棄物載運至縣內遍遠山區傾倒，警方在疫情期間，針對違反廢棄物相關案件，更加積極查緝不敢鬆懈，一舉將不肖業者繩之以法，並依相關証據向上溯源追查幕後環保犯罪集團。

警方表示，業者因覬覦廢棄物處理背後豐沛不法所得，甘願冒著牢獄之災，鋌而走險行違法之行為，因此這類犯罪是警方查緝重點，警方呼籲請鄉親特別注意可疑人車，如發現疑似非法傾倒廢棄物行為者，請立即撥打110電話，警方將與環保局共同查緝打擊環保犯罪，守護人民及環境安全。