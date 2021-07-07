銀行海外獲利金雞母，今年不太妙。據銀行局統計，由於放款減少、利差縮小、加上提存呆帳又增加，國銀香港分行首季稅前只賺8.8億元，獲利大衰81.74％，且放款減少逾千億元減幅近16％。

過往香港分行因為是台商海外資金調度及理財中心，近年獲利都是國銀海外據點中第一名，但今年首季扣掉上海銀行香港子行後，國銀20家香港分行稅前獲利只有新台幣8.8億元，比去年同期少賺39.4億元，衰退幅度應是近年最大。

銀行局副局長黃光熙分析，主要是香港分行增提呆帳準備，成本就比去年同期高，加上利差縮小，放款又減少，利息淨收益亦跟著減少，等於收入面也下降，因此獲利大幅衰退。

據銀行局統計，國銀香港分行到今年3月底存款餘額共新台幣1兆991億元，比去年3月底時少354億元，減少幅度約3％，3月底放款餘額新台幣5361億元，比去年同期少了1019億元，衰退幅度近16％。

大部分國銀在香港都設有分行，共有20家香港分行，另外如富邦金控則在香港有子公司富邦香港銀行，上海銀行則有香港上海商業銀行，銀行局表示，在統計國銀香港據點獲利時，是20家分行加計上海銀的香港子行，富邦香港銀行因為是金控子公司，並不算在國銀獲利中。

首季若加上海銀香港子行，則國銀在香港的稅前獲利是43.2億元，比去年同期的82.2億元，衰退逾47％，主要衰退是香港分行，扣掉香港分行，其實今年首季香港子行稅前賺34.4億元，比去年同期多4千萬元，微幅成長近1.2％。

而首季國銀海外據點獲利成長最大是大洋洲分行，即是澳洲分行首季稅前獲利8.2億元，比去年同期的3.5億元，呈現獲利倍數成長134％，主要是放款增加，淨利息收入增加，呆帳提存亦減少所致。