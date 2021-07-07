軸承大廠兆利（3548）7日舉行股東常會，進行董監改選，其中TPK宸鴻光電副總經理李堅明，取得兆利一席獨立董事席次，成為亮點。兆利因摺疊軸承挹注，單月營收已連續二個月刷新紀錄，年底陸資手機廠牌擬加碼推出新摺疊機種，折疊軸承供應鏈看俏！

兆利7日改選董事，順利選出三席董事、四席獨立董事，有三席獨董為新面孔，其中以TPK副總經理李堅明這一席最受注目，而獨董名單分別為吳壽山（國立臺灣師範大學講座教授）、劉純穎（常在國際法律事務所合夥人）、楊尚憲（誠揚聯合會計師事務所合夥人、李堅明（宸鴻光電科技(股)公司副總經理）。

儘管兆利澄清與TPK雙方沒有業務合作，但是兆利因摺疊軸承衝高業績，5、6月營收連續創高，6月以6.35億元創下歷史新高紀錄，月增2.44％、年增56.8％，累計第二季合併營收達17.97億元，刷新單季營收新高紀錄。

摺疊手機雖然單價極高，定價人民幣17999元，但是華為今年推出Mate X2機種之後，在大陸熱銷，預購量高達600萬支，但是受到缺料影響，出貨僅約100萬支，相關軸承供應鏈在現階段的良率之下，營收已經大補，手機供應鏈傳出「榮耀」將接棒推出摺疊手機，加上蘋果、華為等陣營也摩拳擦掌，摺疊手機軸承供應鏈備戰產能。

該陸資品牌廠的折疊軸承供應鏈為台廠富世達、兆利二家，激勵二家公司業績催油門，兆利目前折疊軸承營收佔比高達10～20％，產能已經滿載，然因摺疊軸承工藝極高，生產良率還有大幅成長空間，預期交貨將至年底，年底將有新舊機種交接期。

兆利股東會順利通過決算表冊、並改選董事，董事會推選總經理張台沅接任兆利董事長，原董事長劉光華接任副董事長一職