北市第四波莫德納疫苗接種率高達92％。（北市府提供）

台灣六都施打疫苗統計，北市為最高。（北市府提供）

北市疫情慢慢下降。（北市府提供）

台北市疫情尚在延燒，各行政區仍有群聚感染發生，台北市長柯文哲指出，他要用數字觀察防疫重點在哪區，並用大規模核酸檢測（PCR）將社區黑數掃出。他也重申疫苗是新冠疫情的終極解決方案，目前北市已有40萬3292人口完成接種，約為總人口數的15.6％，是六都第一。

綜觀北市各行政區確診病例，柯文哲指出，在每星期確診數變化上，市府都校正到用發病日做標準，看數字就知道防疫重點在哪區，如中山區就是上周濱江市場的問題，中正區則因有感染個案去做社區普篩，大同區有1人傳12人，萬華區則有批發市場案例，因此會按照科學精神追蹤每週數字變化，若往好的方向就繼續做，不正常就去處理。

柯文哲說，從上周開始PCR篩檢超過2萬，算很大規模清掃，表面上看起來確診數沒有降很快，但他認為那波已將社區黑數全部掃出，現在則進一步在北市7家醫院設置免費PCR篩檢，建立社區普篩能量，希望這周確診數能再次大幅下降，未來還是用數字監控再決定防疫政策。

針對北市第4波接種成果，柯說這波預約8萬2658人，實際接種7萬6776人，預約接種率高達92.9％，還可以再更高，現在還會加上取消預約制度，還是希望說大家都可以來，之後希望可以更高，對醫院端來說準備疫苗會比較方便。

「疫苗還是最後的解決方案啦！」柯表示，北市目前已有40萬3292人接種過疫苗，總人口數有15.6％，反正中央有發疫苗下來，就會盡量打完，到今天是70歲以上會登記，明、後天是68歲以上，拜託大家要打疫苗儘量用上網預約，節省行政成本。