台中市警局長將由警政署副署長蔡蒼柏接任，有助於維持台中治安平穩，繼續協助推動相關市政。（翻攝自警政署網站）

台中市警察局長楊源明，內定將接任台北市警察局長，現任遺缺由警政署副署長蔡蒼柏接任。警政署長陳家欽6日親自帶副署長蔡蒼柏和楊源明拜會台中市長盧秀燕告知相關人事異動，並取得市長盧秀燕的同意；楊源明和蔡蒼柏都將於16日正式走馬上任。

台北市警局長陳嘉昌將在本月16日退休，接任人選成警界熱門話題。已內定台中市警局長楊源明接任台北市，台中市警局長將由警政署副署長蔡蒼柏接任，兩人都出身刑事系統，皆為刑事專才，顯示警政署對於維護6都治安的高度重視。

警界高層這波人事異動中，楊源明接任北市警局長呼聲最高。楊源明是警大47期，2017年接任台中市警局長已近4年，楊個性圓融處事精明幹練，曾擔任台北市警局文山一分局長、刑事局主任秘書、嘉義市警局長、刑事局副局長、基隆市警局長等重要警職，深獲各界好評與長官喜愛。

警政署長陳家欽6日和市長盧秀燕談了將近1個小時，市長盧秀燕對楊源明任內表現給於高度肯定；並樂見現任楊源明局長能夠出任新的職務，並期許蔡蒼柏到任後，繼續協助推動相關市政，並做好防疫及治安維護等工作。

將接掌台中市警局長的警政署副署長蔡蒼柏，跟署長陳家欽同為警大45期同學，跟楊源明同出身刑事系統，曾任職刑事局長等職，個性豪爽工作積極認真，學資歷相當完備，警界咸認為他調任台中市後，有助於維持台中治安平穩，繼續協助推動相關市政。

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