新藥研發公司太景*-KY(4157)認列轉讓抗生素太捷信在大陸權利里程碑款收入，6月營收衝至為9億1688萬元，創歷史新高，年增率為48030.4％；上半年度營收12億9064萬元，較去年同期成長11830.5％。太景上半年營收除了浙江醫藥的簽約金、里程碑款外，也涵蓋與韓國生技公司GPCR合作布利沙福轉讓及奈諾沙星授權簽約金。太景表示，資金陸續到位，為太景提供充裕的新藥開發資金。

太景在3月30日與中國大陸合作夥伴浙江醫藥股份有限公司簽訂抗生素奈諾沙星於中國大陸地區之轉讓合約，合約總金額為4500~5000萬美。依照會計準則之應計基礎，包含4月份認列的新台幣3.27億元及六月認列的9.16億元應收帳款共12.43億元，合計4500萬美元已全數認列完畢。

浙江醫藥於6月22日公告收到大陸國家藥品監督管理局(NMPA)核發的奈諾沙星靜脈輸液藥品註冊證書。同日，太景也已完成奈諾沙星於中國大陸包括製程、用途等16個專利的轉移。依照合約，前述兩項里程碑之達成，浙江醫藥將分階段於事實發生日之二十個工作日內支付2500萬美元，及2022年支付1000萬美元里程碑款。

後續，浙江醫藥將遞交奈諾沙星專利延長申請，最後依照專利延長年限，支付太景最高500萬美元里程碑款。

奈諾沙星轉讓中國大陸權益合約金陸續到位後，將為太景的研發工作提供十分充裕的營運資金。除了目前正在中國大陸進行的流感新藥TG-1000二期臨床試驗收案外，太景將美國列為重點開發市場。太景董事長暨執行長黃國龍表示，「研發團隊正加速進行全新廣效型抗生素的開發計畫，新藥樣本已送往美國進行上千株臨床菌株的活性測試，為日後申請美國臨床試驗許可做準備。」同時，太景亦透過加拿大合作夥伴Luminarie接洽了美國藥廠洽談奈諾沙星授權，Luminarie並著手規劃奈諾沙星於美國市場上市所需試驗計畫。