工業電腦大廠研華(2395)公布2021年6月自結合併營收50.47億元，月增達12.48％、年減1.46％，帶動第二季合併營收142.09億元，季增7.96％、年增1.37％，雙雙改寫歷史次高，表現優於預期。累計上半年合併營收273.71億元，年增8.23％，續創同期新高。

研華先前預期，受缺料加劇致使營收遞延5～10％影響，第二季營收將季增3.2～7.5％，但年減3％至年增近1％，實際表現優於財測預期。由於採購成本上漲，公司預期第二季毛利率將略降至37～39％區間、營益率略升至16.5～18.5％區間。

研華表示，6月各區域營收以台灣、中國大陸及歐洲市場分別年增35％、31％、21％最強，北美市場年減19％較弱。各事業群以工業物聯網（IIoT）及服務物聯網（SIoT）分別年增25％、9％較佳，應用電腦（ACG）及物聯雲（CIoT）則受專案時程遞延影響表現較弱，雙雙年減逾10％。

至於上半年各區域則以中國大陸、新興及韓國市場表現較佳，分別年增37％、49％、21％，僅日本市場年減4％較弱。各事業群均較去年成長，以工業物聯網、服務物聯網事業群分別年增31％、23％最強，僅應用電腦事業群年減11％。

接單狀況方面，研華表示，6月接單出貨比（B/B Ratio）仍達1.73，上半年亦維持1.69高檔，訂單需求仍維持強勁。