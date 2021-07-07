花蓮3日開放莫德納殘劑預約，因名額有限，有人熬夜排隊，為搶名額跑百米摔倒，引發各界譁然，民進黨主席特助洪耀南在臉書發文，應將「殘劑」改名「詠春疫苗」（台語諧音，比喻用剩、有剩）。花蓮縣府秘書長張逸華今被問及此事，以晉惠帝「何不食肉糜」為比喻，痛批身為執政黨主席特助，不思疫苗不足，反而發文調侃、消遣，應立即向台灣人民道歉。

民進黨蔡英文主席的特助洪耀南，在臉書發文，跟著網友稱：「花蓮人搶打『詠春』疫苗多好。詠春台語『用剩』有剩的意思。」張逸華今天下午在縣府線上疫情記者會上，痛批洪耀南發文不當，根本是在600多條因染疫驟逝的人命上灑鹽，「你應該跟台灣人命說對不起」。

張逸華表示，疫情持續緊張，台灣人民至今無法如願打到疫苗，大家都心急如火，他引用「何不食肉糜」晉惠帝作例子，天下發生饑荒，當大臣向他報告有許多人民餓死時，惠帝反問了一句：「何不食肉糜？（肉粥）」，洪耀南的發文如出一徹，不思台灣疫苗不足，反而發文消遣調侃。

他認為疫苗殘劑的「殘」，代表兩意義，一殘忍，執政黨何其殘忍，疫苗不足，民間企業台積電、郭董、慈濟相繼申請購買疫苗，花蓮縣政府也委托藥商集團購買疫苗，但遲遲未獲中央政府答應。

張逸華還認為，「殘」代表執政黨殘殺6百多條無辜人命，確診人民等不到疫苗，發生驟逝不幸事情，洪特助還在6百多條人命傷口灑鹽。若疫苗充足誰需要搶殘劑？請執政黨為蒼生著想。