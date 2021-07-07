市調機構Newzoo近日發佈了《2021年全球遊戲市場報告》，該報告衡量了全球遊戲市場規模，並對市場做出預測。從不同地區的收入來看，中國和美國市場的收入分別為456億美元、391億美元，二者合計幾乎占全球遊戲收入的一半；中東及非洲、拉美均只占約4％，但增速最快。

據陸媒引述該報告也預測，2024年全球遊戲市場規模將達2187億美元，同時到2023年，全球玩家數量將超過33億

具體來看，2021年全球遊戲市場將獲得1758億美元收入，年減幅1.1％，這部分的下降主要來自PC及主機市場，其中PC市場將下降2.8％至359億美元，主機市場將下降8.9％至492億美元。但行動遊戲市場的收入將增長4.4％至907億美元、占總收入一半以上，主來要自行動遊戲市場受疫情影響較小。

另從遊戲玩家的分佈來看，亞太地區擁有全世界最多玩家，16.15億人占全球55％。除了人口基數龐大的中國之外，印度、東南亞等新興地區也是不可忽視的重要市場。緊隨其後的是中東與非洲的4.34億，歐洲4.08億，拉丁美洲2.89億，北美最少僅2.12億。