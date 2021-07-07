于子育在母校泰北高中的教室裡留言鼓勵學弟妹。（鵲兒喜提供）

于子育逛校園。（鵲兒喜提供）

于子育翻閱畢業紀念冊。（鵲兒喜提供）

于子育逛校園重回高三教室。（鵲兒喜提供）

于子育逛校園重回高三教室。（鵲兒喜提供）

去年以台式新喜劇《俗女養成記》獲得金鐘獎迷你劇集女配角獎的于子育，7日在臉書透露今年4月24日返回母校泰北國際雙語學校參與105周年校慶，並領取傑出校友獎接受表揚；她透露說自己從高一到高三功課奇差無比、總是讓班導擔心叮嚀，畢業成績也是低空飛過，學生時期從沒得過任何獎項，沒想到畢業30年後居然有機會被學校以「傑出校友」身份邀請參加校慶，她自己都覺得慚愧、害羞，而重回母校「泰北高中」也讓她好多少女時代的回憶湧上心頭和莫名感動。

于子育當天領完獎項後還特地留在學校裡面到處走走，到了訓導處，訓育組長準備了當年的畢業紀念冊，讓她一邊翻閱一邊回憶。于子育原本不想公開畢業紀念冊，因為學生時期的照片實在太嬰兒肥！她笑著說要不是當藝人的話，可能會繼續胖下去。她也前往高三的同一間教室、同一個座位上，懷念自己的少女時代，在教室回憶高中時期，並在黑板寫下鼓勵的話，希望能幫學弟妹打打氣。

她以往個性內向害羞，但高中三年也被幾位學校風雲人物追過，包括糾察隊隊長、美術班的天才畫家以及電機科的學霸，「當然我也暗戀過不少別班男生，每次經過他們班就會假裝轉身偷望他的座位，幻想著他該不會也在看我（真的很愛做夢）最終都是沒有結果的結局，（幻滅是成長的開始）」。

她說，高中生活對她來說「是一個愛作夢的年紀，是我初戀的青春日記，像春天一樣的美好時光」，當沒有考試的時候或是不喜歡上的課，就是她偷偷抄歌詞的時間，所以特別愛寫字和買筆記簿，「我是那種很安靜但很笨的乖學生。下課時間喜歡帶著手寫的歌本，和班上最要好的同學在校園某個角落唱歌，或是吃著零食看人說故事」。

她從高一到高三都是學藝股長，每天寫日誌，放學前要交到訓導處給班導師簽名。最痛苦的是她奇差無比的學業總是被班導叮嚀「于秀琴妳是學藝股長，功課落後太多了，要加油！老師很擔心妳」，念到了高三換導師還是一樣被擔心功課。「現在回想當時歌詞總是可以倒背如流，為何課本上的內容我卻記不得（翻開就睏了），可能是我無可救藥的浪漫與哀愁都將歌詞化成MV畫面情節，跟著劇情走不用背就記得了」，而這也似乎注定了她未來的人生道路。