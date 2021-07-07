台南楠西區昨晚近8點時突然停電，逾1700戶受影響，台電電話接不停，台電人員晚上巡了100多根電線桿，在萬佛寺附近楠西高幹156號12米高電桿上發現一隻長蛇被電死，經排除障礙後，2個小時後所有用戶全部復電。
台電人員表示，因為蛇的身體較長，連結避雷器與電線而觸電，導致饋線跳脫，尾巴較長的松鼠、較大型鳥類也會有類似觸電情形，南化山區也曾發生獼猴被電暈掉到路面的案例，幸好獼猴身手較靈敏，沒被電死。
台電台南區處業務經理吳永宗表示，昨晚接到通報後，經由自動化開關，有700戶幾分鐘內就先恢復供電，其他用戶則經巡查100多根電線桿，部分電線桿位於山區，因此多花了一些時間，排除障礙因素才能復電，幸好避雷器並未損害，可及時復電。
今早台電人員重回「案發現場」，將掛在電線的焦黑蛇屍移除，可看見蛇尾接觸到避雷器部分都已爆裂。吳永宗表示，台電正逐步執行山區裸露電線的被覆化，避免類似事件發生，此次電死長蛇的避雷器，雖不影響供電，仍會找時間更新。
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