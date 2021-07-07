7月12日微解封在即，不少中北部網友點名衝南部旅行、揪團逛花園夜市，台南市長黃偉哲今天被問到面對隨之而來的人潮，如何加強防疫避免破口時，他說，疫情降溫、微解封的話，歡迎大家來台南，希望回來台南或來觀光的朋友們，如果發現自己或周邊的人身體不適，就趕快篩檢，所以會提供衛生所及相關地方快篩。

黃偉哲說，現在狀況跟一個月前的端午節前不一樣，端午節前的疫情仍處在高峰，6月14日前，我們非常擔心人潮流動造成疾病再出現高峰，甚至往上攀升，所以包括中央、地方及各界人士都呼籲宅在家過端午，大家當時都非常戒慎恐懼，端午節後後，台南也發生安南家庭群聚，1個人傳8個人，全家8個人染疫。

他話鋒一轉，現在雖然在三級警戒，但如疫情降溫，且中央流行疫情指揮中心如果提出微解封，我們當然歡迎大家來台南，但也希望不管來中南部哪個城市，都還是要做好個人防護措施，也就是戴口罩、勤洗手、保持社交距離。

另外，夜市進出也希望要量測體溫、做好三罩一套，就是口罩、面罩，還有食物、熟食遮罩，攤販朋友也必須戴口罩，另外，對於戶外展館、戶外場館，像山上水道博物館、公園、河樂廣場這一類戶外景點，也期望在做好防疫前提下開啟。