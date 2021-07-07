現場引火後林地焚燒情形。（新竹林區管理處提供）

全國三級警戒施行迄今，林務局轄下所有森林育樂場域與自然保護區域、步道及林道持續暫停開放至7月12日，然而近期接獲苗栗縣南庄鄉部落反映，有民眾違反防疫指引擅自進入林道進行遊憩活動，甚至有烤肉炊事、隨地便溺及棄置垃圾等行為，林務局表示，將加強取締開罰。

新竹林區管理處副處長劉忠憲指出，新竹林區管理處近期接獲苗栗縣南庄鄉部落反映有民眾將公告撕毀，無視暫停開放林道規勸擅自進入遊憩，除了威脅族人防疫作為外，經拍照存證，更有進行營火、烤肉炊事、隨地便溺及棄置垃圾等破壞自然環境行為，上周發現多部車輛停至林道兩側並有搭設帳棚、桌椅及於林地上燃燒木材的引火行為，造成當地部落居民擔憂疫情未歇，外來民眾未能遵守防疫指引及考量當地部落自我防疫作為，無疑增加染疫風險。

部分民眾自我解讀空氣流通的登山成為躲疫、休閒的新選擇，卻也忽視「應避免不必要移動、活動或集會」等防疫原則，民眾享受幽靜的山林活動的同時，對於在地部落居民來說，根本就是不定時炸彈。病毒除人與人接觸感染途徑，含病毒物品上山亦可存活數天而成為傳染源，只有減少外出活動，才是阻絕病毒傳播風險之有效方式之一。

另外進入林道內野炊、露營、生火烤肉等行為，用火不慎可能引發森林火災，首當其衝同為當地居民的起居生活與原住民傳統領域，依「森林法」相關規定，國有林地內「禁止引火或丟棄垃圾」，違反者最高可處60萬元罰鍰並將負擔民事賠償責任，新竹林管處與部落、警方將會一同前往現場加強查緝取締，若發現違反防疫規定或擅自引火及丟棄垃圾污染行為，將蒐證後直接進行告發、裁罰。

劉忠憲說，若是擅闖民眾涉及相關違反防疫規定，也將依照相關罰則辦理。