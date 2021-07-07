聯合國國際原子能總署今天表示，伊朗已經展開生產濃縮鈾金屬程序，此舉可能有助伊朗發展核武，英國、法國和德國表示此事威脅了恢復2015年伊朗核子協議的談判。

路透社報導，國際原子能總署（IAEA）表示，德黑蘭當局已通知IAEA，伊朗計畫生產純度20%的濃縮鈾。此事由國際原子能總署披露，美方批評伊朗「不幸地走回頭路」，伊朗則稱此舉意在替一座研究用反應器研發燃料。

美國和歐洲官員表明，伊朗的決定會讓情勢更加複雜、甚至破壞美國和伊朗間尋求重新遵守2015伊朗核子協議的間接談判。美國在前總統川普任內退出這份協議。

這份協議對伊朗核子計畫施加限制，讓德黑蘭當局更難替核子武器研發可分裂物質，以換取解除國際對伊朗祭出的經濟制裁。美國在川普執政期間退出協議後，伊朗開始違反協議中許多限制措施。

伊朗今年已開始生產少量未經濃縮的鈾金屬，此舉有違禁止對鈾金屬做出任何行為的伊朗核子協議，因為鈾可以用來製作核彈的核心。

一份路透社看過的國際原子能總署機密報告指出，總署已證實伊朗已採取措施開始生產濃縮鈾金屬的程序。

英國、法國及德國今天表示，他們「嚴重關切」伊朗這項違反核子協議的決定。伊朗核子協議2015年7月14日在維也納簽訂，正式名稱為「聯合全面行動方案」（Joint Comprehensive Plan of Action，JCPOA）。

英法德3國透過英國外交部發表的聯合聲明指出：「伊朗對於發展核武至為關鍵的鈾金屬研發與生產沒有可信的民間需求。」

3國指出，「儘管維也納會談6輪談判已取得進展，但伊朗最新採取的措施正威脅會談的成功結果」，並敦促伊朗重返今年4月展開、6月20日休會的談判。下一輪會談召開日期目前尚未確定。（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1100707