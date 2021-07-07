藝人史丹利常在社群網站分享日常生活，日前端午前夕才以沖繩確診例暴增為警惕，呼籲所有人不要返鄉，沒想到三級警戒尚未解除，有許多觀光景點開始湧現人潮，讓他痛批：「待在家真的不會悶死，但可能會被這些人氣死」，未料卻遭酸民反嗆是「道德綁架」，他也無奈做出回應。

史丹利對於三級警戒未解除，呼籲民眾待在家，避免群聚導致疫情擴大，卻遭酸民怒嗆「道德綁架」，他表示即便政府沒有禁止出入這些地方，但減少不必要出門，除了是大家都知道的基本常識，自身也要有思考判斷能力，要怎樣做才不會害人害己，而不是心存僥倖，更相信大家都不是什麼事都要看政府發號施令，才能判斷是非的媽寶。

對於被嗆是「道德綁架」，史丹利表示不知道道德綁架標準變成這樣，原來訴說自身擔憂就是道德綁架，坦言自己都不知道有那麼大的力量可以綁架誰，但也懶得為這種莫須有的事情辯解，畢竟辯解完這些人還是會這樣認為，更強調自己不是任何人的打手，也呼籲酸民不要把意見不同的人直接做分類，坦言自己最討厭跟政治扯上關係。

史丹利留言反擊酸民。（圖／熱血史丹利大叔應援團臉書）

對此，網友也紛紛留言：「想想醫護人員每七天要被篩檢一次的難受跟付出，我真的覺得這些人很自私」、「大家很悶想出去玩的心情可以理解，只是現在才稍稍減緩，很多不確定性，待在家還是最安全」、「有人認為宜蘭以觀光收入為主，為何要拒絕遊客？可是，現在不是時候啊」、「身為宜蘭人都不敢出門，就是希望儘早解除警戒，先別來吧」。

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