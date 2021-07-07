22歲日本女偶像佐竹のん乃（佐竹音乃）曾是聲優偶像團體「=LOVE」的成員之一，今年3月閃電退團後陸續爆出醜聞，除了進行「爸爸活」與中年男子性交易，還被發現疑轉戰成人界，雖然封面的女子只露出眼睛，但網友揪出兩人都有一樣的私密特徵，掀起熱議。

佐竹音乃的粉絲在日本知名成人網站「FANZA」發現有名叫新道美夜（新道みや）的新人女優，宣傳海報打著「貨真價實的偶像」等標語，雖然沒有露出全臉，僅有兩顆水汪汪大眼，但粉絲比對佐竹音乃的照片，發現她們長得非常神似，預覽的影片中，這名女優表示自己當了4年的偶像，恰好跟佐竹音乃的經歷不謀而合，而且兩人的脖子都有一顆隱密的痣。

日網友驚覺新人女優新道美夜跟佐竹音乃長得有夠像。（圖／翻攝日網）

這則討論熱度火速引起日網關注，連AV達人一劍浣春秋都發文分析，但他也找不到這名女優的真實身分，吐槽：「封面和封底遮成那樣，我能認出來就有鬼了！」而日網友在推特開了「新道美夜是佐竹音乃嗎？」票選活動，截稿前共吸引1000多名網友投票，認為「是」的人占6成。該作品將於7月25日上市，到時就能揭曉真相。

事實上，這不是佐竹音乃首次沾腥，日本八卦媒體《週刊文春》3月拍到她與一名約50歲中年大叔在高級飯店見面，雙雙搭電梯到客房待了1個半小時才離開，該男子被起底是高級交友俱樂部的會員，報導還曝光兩人的郵件內容，提及佐竹音乃的年齡、三圍和「希望10Set15」，暗指發生肉體關係的報價。不過，她所屬的經紀公司回應：「向本人確認過，雙方只是在房間裡聚餐」被俱樂部前員工打臉，表示沒聽過男會員和女會員會在飯店房間裡只吃飯，加入會員就是想要發生關係。