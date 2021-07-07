國內新冠肺炎疫情趨緩，高雄7日無新增本土確診個案，距離萬眾期盼的全國防疫警戒降級或微解封又更近一步，但高雄市長陳其邁呼籲民眾不要掉以輕心，還是必須做好相關防疫工作，就算在微解封之後，也不建議人潮跨區移動。

對於媒體提問微解封之後，高雄有無新的防疫配套措施，陳其邁表示，高雄的 SOP就是規規矩矩的按照傳染病防治法的相關防疫措施執行，只要能夠落實，大家也能夠遵守防疫規定，就是在疫情傳播的過程中最好的策略，最怕的就是解封後什麼都不管，就容易形成破口，所以還是要扎實做好防疫工作。

陳其邁指出，微解封之後，他不建議人潮跨區移動，好不容易2個多月來大家犧牲自己，防疫已經有一定成果，但在雙北還有一些感染源未明，可能還有隱形傳播鏈的情況下，他真的不太建議有跨區的移動。

陳其邁表示，他希望盡快清除這些未明的感染源，把社區的隱形傳播鏈切除掉，這樣的話，整個台灣地區才能夠安全，屆時再來討論跨區移動，雖然高雄目前已經連續6天無本土確診案例，但在防疫期間仍然不要掉以輕心。

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