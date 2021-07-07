根據新浪科技報導，大陸國家市場監管總局表示，依據《中華人民共和國反壟斷法》規定，對互聯網領域22起違法實施經營者集中案件計進行立案調查。經查上述22起案件均違反《中華人民共和國反壟斷法》第21條，構成違法實施經營者集中，評估認為不具有排除、限制競爭效果。

因此，近日大陸國家市場監管總局根據《中華人民共和國反壟斷法》第48條、49條作出行政處罰決定，對涉案企業分別各處以50萬元人民幣罰款。

行政處罰決定書清單包含以下：

1.惠迪天津與一汽集團設立合營企業案

2.惠迪天津與華夏出行設立合營企業案

3.小桔智慧與北汽新能源設立合營企業案

4.惠迪天津與特來電設立合營企業案

5.小桔新能源與海南交控、南網電動、海南電網設立合營企業案

6.惠迪天津與西藏奧通設立合營企業案

7.惠迪天津與西藏奧通設立合營企業案

8.北京車勝與時空電動車設立合營企業案

9.阿里網路收購天鮮配股權案

10.阿里創投與上海商投集團設立合營企業案

11.阿里網路收購紐仕蘭股權案

12.阿里網路收購廣州恒大足球股權案

13.阿里創投收購五礦電商股權案

14.阿里創投與浙江創新投資設立合營企業案

15.騰訊收購58同城股權案

16.騰訊收購小紅書股權案

17.騰訊收購搜狗股權案

18.騰訊收購獵豹移動股權案

19.騰訊收購蘑菇街股權案

20.蘇寧易購與南京銀行設立合營企業案

21.蘇寧易購與三菱重工設立合營企業案

22.北京三快收購奧琦瑋股權案

疫情趨緩 亞灣區投資案動起來
鈺叡公開收購案持續進行 達勝伍及保險資金撤出菱光投資案
#設立 #營企業 #收購 #股權案 #惠迪