根據新浪科技報導，大陸國家市場監管總局表示，依據《中華人民共和國反壟斷法》規定，對互聯網領域22起違法實施經營者集中案件計進行立案調查。經查上述22起案件均違反《中華人民共和國反壟斷法》第21條，構成違法實施經營者集中，評估認為不具有排除、限制競爭效果。
因此，近日大陸國家市場監管總局根據《中華人民共和國反壟斷法》第48條、49條作出行政處罰決定，對涉案企業分別各處以50萬元人民幣罰款。
行政處罰決定書清單包含以下：
1.惠迪天津與一汽集團設立合營企業案
2.惠迪天津與華夏出行設立合營企業案
3.小桔智慧與北汽新能源設立合營企業案
4.惠迪天津與特來電設立合營企業案
5.小桔新能源與海南交控、南網電動、海南電網設立合營企業案
6.惠迪天津與西藏奧通設立合營企業案
7.惠迪天津與西藏奧通設立合營企業案
8.北京車勝與時空電動車設立合營企業案
9.阿里網路收購天鮮配股權案
10.阿里創投與上海商投集團設立合營企業案
11.阿里網路收購紐仕蘭股權案
12.阿里網路收購廣州恒大足球股權案
13.阿里創投收購五礦電商股權案
14.阿里創投與浙江創新投資設立合營企業案
15.騰訊收購58同城股權案
16.騰訊收購小紅書股權案
17.騰訊收購搜狗股權案
18.騰訊收購獵豹移動股權案
19.騰訊收購蘑菇街股權案
20.蘇寧易購與南京銀行設立合營企業案
21.蘇寧易購與三菱重工設立合營企業案
22.北京三快收購奧琦瑋股權案
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