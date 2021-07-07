業界傳聯電榮譽董事長曹興誠於上月底赴國外打疫苗，針對此事，目前在美國紐約的曹興誠回應，台灣的疫苗確實不夠，但並不是無法等待才出國打疫苗，而是他每年本就會前往美國住上一段時間，因此順便接種疫苗。

據《自由時報》報導，針對市場流傳，曹興誠證實他已在上月底前往美國，並於美國施打免費疫苗，不過曹興誠強調，並不是特別赴美打疫苗，而是每年本來就會前往美國住一段時間，與兒孫聚聚，台灣疫苗也確實不夠，因此在美國順便施打疫苗，計畫將於美國住到明年上半年才回台灣。