傳赴美打疫苗 聯電榮譽董事長曹興誠回應了 16:362021/07/07 中時新聞網 蔡宗倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 傳赴美打疫苗，聯電榮譽董事長曹興誠回應了。圖為聯電榮譽董事長曹興誠。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 業界傳聯電榮譽董事長曹興誠於上月底赴國外打疫苗，針對此事，目前在美國紐約的曹興誠回應，台灣的疫苗確實不夠，但並不是無法等待才出國打疫苗，而是他每年本就會前往美國住上一段時間，因此順便接種疫苗。 據《自由時報》報導，針對市場流傳，曹興誠證實他已在上月底前往美國，並於美國施打免費疫苗，不過曹興誠強調，並不是特別赴美打疫苗，而是每年本來就會前往美國住一段時間，與兒孫聚聚，台灣疫苗也確實不夠，因此在美國順便施打疫苗，計畫將於美國住到明年上半年才回台灣。 艾薇返鄉捨不得兒子 還沒申請打疫苗 台東施打2批AZ疫苗 衛生局證實4長者死亡 #聯電 #美國 #曹興誠 #赴美打疫苗 #打疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綠營官員打莫德納 百姓打國產 04:102021/07/07 時論廣場 疫苗預約系統可自選廠牌 醫吐真心話：排了也打不到 11:442021/07/07 生活 關島首發團 逾7成是青壯旅客 04:102021/07/07 焦點要聞 陳時中稱「尊重」上海復星代理權 網嘆：花了8個月 他終於懂了 12:332021/07/07 政治 T妹回澳洲接種BNT「疫苗多到求你打」狠打臉陳時中 12:202021/07/07 娛樂 關島暌違一年半後 迎來台灣首班直飛航班旅客 15:512021/07/07 生活 北市聯醫忠孝院區2員工確診 1打過疫苗 04:102021/07/07 焦點要聞 高強度管制下 7／13微解封有望 04:102021/07/07 財經要聞 江啟臣籲油電凍漲 讓人民喘口氣 04:102021/07/07 地方新聞 疫苗接種一數據 藍委轟：這種速度半年也打不到60％ 13:472021/07/07 政治 高端聯亞為私人企業 國家未投入資源 不符國產定義 陳美霞：政治凌駕生技專業 公衛危機 04:102021/07/07 焦點要聞 財經熱門新聞 恐慌性殺盤來了？專家估美股將腰斬50％ - 財經 萬海老大5月EPS弱掉了 陽明、長榮下一波很驚人 - 財經 《大賣空》主角狂喊「崩盤論」 專家聽不下去開嗆了 - 財經 不只貨櫃三雄漲翻天 小摩看好這幾檔蓄勢待發 - 財經 慘！長榮出關3天 明二度入獄關20分鐘「天牢」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。