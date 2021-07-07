TPK -KY宸鴻（3673）7日公佈2021年6月份自結合併營收為新台幣70.98億元，較前一月份減少14.6％，較去年同期減少19.8％。累計第二季自結合併營收達245.88億元，較前一季減少15.8％，較去年同期減少12.3％。

淡季效應之下，宸鴻第二季營收下滑，第三季雖然是電子業的傳統旺季，營運將有所回升，不過今年少了iPhone訂單，全年營收相比去年將會衰退。宸鴻7日股價在盤下震盪，終場下跌0.65％，收盤價46.2元，成交量約2551張。