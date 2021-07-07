TPK第二季營收季減15.8％ 16:292021/07/07 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 TPK -KY宸鴻（3673）7日公佈2021年6月份自結合併營收為新台幣70.98億元，較前一月份減少14.6％，較去年同期減少19.8％。累計第二季自結合併營收達245.88億元，較前一季減少15.8％，較去年同期減少12.3％。 淡季效應之下，宸鴻第二季營收下滑，第三季雖然是電子業的傳統旺季，營運將有所回升，不過今年少了iPhone訂單，全年營收相比去年將會衰退。宸鴻7日股價在盤下震盪，終場下跌0.65％，收盤價46.2元，成交量約2551張。 華新科6月營收月減6.2％ 失業率升破4％ 創7年半新高 #宸鴻 #TPK #較前 #較去年同期 #第二季營收季減 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》十銓H1營收同期高 前5月每股賺3.87元 15:412021/07/07 財經 《生醫股》電商平台貢獻 軒郁H1營收年增1成 11:262021/07/07 財經 陽明、台驊5月每股賺逾3元 04:102021/07/07 財經要聞 1分鐘讀財經》航運狂吞50％成交量 投資專家3字警告 08:202021/07/07 財經 投資人熱捧美股 不忘避險 第二季投入債市逾1,600億美元 04:102021/07/07 全球財經 《半導體》旺宏6月、Q2、上半年營收 齊創同期新高 15:242021/07/07 財經 《類股》鋼鐵股失勢 基本面仍佳 13:252021/07/07 財經 國巨上半年EPS 20元起跳 04:102021/07/07 財經要聞 智易科技第二季營收創歷史第三高 15:502021/07/07 財經 台股攻破萬八 航海王強勢吸金 04:102021/07/07 財經焦點 《電子零件》國巨通過配息10元 H1營收年增近1.2倍 12:172021/07/07 財經 財經熱門新聞 恐慌性殺盤來了？專家估美股將腰斬50％ - 財經 萬海老大5月EPS弱掉了 陽明、長榮下一波很驚人 - 財經 《大賣空》主角狂喊「崩盤論」 專家聽不下去開嗆了 - 財經 不只貨櫃三雄漲翻天 小摩看好這幾檔蓄勢待發 - 財經 慘！長榮出關3天 明二度入獄關20分鐘「天牢」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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