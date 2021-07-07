工業電腦廠龍頭研華（2395）7日公布6月合併營收達50.47億元，創單月營收歷史次高紀錄，月增率12.48％，但相較去年同期減少1.46％，累計前6月合併營收273.71億元，年增率為8.23％。

研華表示，6月接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.73，累計至6月BB Ratio則為1.69，顯示訂單需求仍保持強勁，而6月營收的各區域表現以台灣、中國、歐洲市場最為突出，相較去年同期成長35％、31％及21％；北美市場則相對疲弱，年對年衰退19％。

若從事業群來看，以工業物聯網事業群（IIoT）及服務物聯網事業群（SIoT）表現最佳，分別較去年同期成長25％及9％。應用電腦事業群（ACG）及物聯雲事業群（CIoT）營收則受專案時程遞延影響，營收表現雙位數下滑。

研華上半年營收為273.71億元億元，包括中國大陸、新興市場及韓國區域皆有顯著成長，年增率各達37％、49％及21％；僅日本市場稍顯疲弱，整體日本市場表現較去年小幅衰退4％。

各事業群表現方面，整體而言皆較去年成長，其中以工業物聯網事業群及服務物聯網事業群成長動能最強勁，年對年分別成長31％及23％；僅應用電腦事業群（ACG）較去年下滑11％。