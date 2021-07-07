瑞基海洋（4171）受惠新冠檢測應用層面擴大，產品持續熱銷，帶動6月合併營收1.1億元，年增54.2%。累計上半年營收正式衝破5億元大關，以5.08億元，交出年成長31.57%佳績。

瑞基表示，上半年新冠產品持續熱銷，台灣方面，隨著新冠病毒PCR檢測層面逐步擴大，需求激增，全台特約合格檢測單位已增至207間，目前使用瑞基新冠產品之檢測單位達76間。

國際方面，除穩定下單之市場，日本，印度與巴西皆積極進行當地相關進口與認證申請。泰國、菲律賓與越南持續訂購非洲豬瘟試劑。

展望下半年，目前新冠PCR採檢層面漸廣，且有普及至端點與現場之趨勢，例如目前中型醫院與專案之檢測。未來國際往來逐步解封，準確即時的新冠檢測需求將更為迫切。因應此趨勢，瑞基積極研發新一代POCKIT Central，朝更小型、更輕巧、檢測更快速，同時價格更具競爭力的方向發展，預計七月底推出概念機，並將於7/19-7/28於亞洲生技大展首波線上展覽展示。

中長期規劃，瑞基以人病與動物兩大市場雙軌佈局：人病方面以新冠檢測為中心，積極發展呼吸道，腸胃道等人病相關市場，增加人病試劑種類，擴增應用層面；動物方面，將積極推動動物健康管理方案，以疾病檢測為核心，擴大疾病監測防控系統之應用。加上新一代POCKIT Central，將使核酸檢測的運用更為彈性與普及。