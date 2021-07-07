太景*-KY（4157）受惠認列轉讓抗生素太捷信在大陸的里程碑款收入，自結六月營收為9億1688萬元，創下歷史新高，年增率為48030.4％。

累計2021年上半年營收，除了浙江醫藥的簽約金、里程碑款外，也涵蓋與韓國生技公司GPCR合作布利沙福轉讓及奈諾沙星授權之簽約金 ，交出12億9064萬元佳績，年成長11830.5％。

太景於3月30日與中國大陸合作夥伴浙江醫藥簽訂抗生素奈諾沙星於中國大陸地區之轉讓合約，合約總金額為4500~5000萬美。依照會計準則之應計基礎，包含四月份認列的新台幣3.27億元及六月認列的9.16億元應收帳款共12.43億元，合計4500萬美元已全數認列完畢。

浙江醫藥於6月22日公告收到國家藥品監督管理局（NMPA）核發之奈諾沙星靜脈輸液藥品註冊證書。同日，太景也已完成奈諾沙星於中國大陸包括製程、用途等16個專利的轉移。依照合約，前述兩項里程碑之達成，浙江醫藥將分階段於事實發生日之二十個工作日內支付2500萬美元，及2022年支付1000萬美元之里程碑款。

後續，浙江醫藥將遞交奈諾沙星之專利延長申請，最後依照專利延長年限，支付太景最高500萬美元之里程碑款。

太景表示，由於資金陸續到位，為公司提供充裕的新藥開發資金。目前正在中國大陸進行的流感新藥TG-1000二期臨床試驗收案，美國 也列為重點開發市場。

太景董事長暨執行長黃國龍表示，研發團隊正加速進行全新廣效型抗生素的開發計畫，新藥樣本已送往美國進行上千株臨床菌株的活性測試，為日後申請美國臨床試驗許可做準備。同時，太景亦透過加拿大合作夥伴Luminarie接洽了美國藥廠洽談奈諾沙星之授權，Luminarie並著手規劃奈諾沙星於美國市場上市所需之試驗計畫。