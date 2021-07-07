新冠肺炎疫情嚴峻，全國仍在三級警戒狀態，本土確定病例，個案分佈以新北市最多，全市所有醫護、警消人員均全力投入防疫工作，尤以在第一線處理各類案件的警察人員，必須在維護治安和交通外，又執行各項防疫工作，增加高風險感染。台灣UNIQLO捐贈給新北市政府警察局AIRism科技空氣衣1725組，其中男裝1540組、女裝185組，讓第一線防疫工作員警於炙熱的天氣下能夠多一份抗暑的裝備。

台灣優衣庫有限公司海外行銷部副理蕭斐璠表示，有感於警察執行防疫工作，冒著高風險感染，而最近天氣相當炎熱，外勤員警除了穿制服外還要再加上一件防護衣，所以UNIQLO也以實際行動感謝在前線守護的醫護與警消人員，自6月初起準備7800組、包含近2萬件AIRism科技空氣衣內著，應援雙北防疫醫護人員與警消人員換洗衣物，緩解防護衣下的濕悶熱跟各種不適壓力。本次提供新北市警局1725組（共3450件）內著，希望透過服裝的力量應援辛勞的員警同仁，也為防疫工作盡一份心力。

昨（6）日下午在新北市政府警察局由局長黃宗仁親自代表受贈。黃宗仁表示，防疫第一線工作的警察同仁非常辛勞，執勤穿制服還要再穿隔離衣，治安、交通工作都是動態活動居多，在這炎熱天氣下執勤真的非常辛苦，感謝UNIQLO有這麼優良物資提供員警，一起站在防疫陣線上，共同守護台灣。