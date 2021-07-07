另名確診個案則曾前往大台北農產品集貨場、自營便當店出沒，有很大機會接觸到不特定對象。（北市府提供）

台北市政府今日召開防疫記者會，北市副市長黃珊珊公布2名確診足跡，其中一位曾在士林區自營便當店、大台北農產品集貨場出沒，有機會接觸到不特定對象，另名個案則是高鐵員工6月底到7月初上午都在台北車站不同出口上班，黃也坦言這是讓人最憂心的地方。

黃珊珊指出，該名高鐵員工（案15165）曾在6月28日到6月30日上午10點到下午13點，於北市士林區自營便當店出沒，6月30日上午8時到9時許，則是前往位於新北市三重區五華街的大台北農產品集貨場，有接觸到不特定對象，因此公布足跡，讓大家提高警覺。

此外，黃也指出她較為擔心的部分，由於另名個案（案151659）是高鐵站工作人員，排班是早上5點半到下午3點，6月29日、6月30日是在北車裡的高鐵B1西出口，7月1日則在高鐵B1東出口，7月2日則是在高鐵東三門售票櫃檯。

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