「館長」陳之漢2020年8月間遭23歲男子劉丞浩槍擊，檢警追查出竹聯幫寶和會長期接受他人委託，以買兇殺人獲利高價，其中槍手劉丞浩與主謀寶和會組長施俊吉依殺人未遂罪起訴，新北地院於今日宣判，判劉16年，施18年6個月。可上訴。

起訴書指出，寶和會以台北市酒店為據點，從事非法暴力恐嚇取財、擄人勒贖等活動，並吸收年輕成員，進行槍擊殺人或槍擊恐嚇 ，以此發展地盤、奪取暴利。施俊吉從挑選槍手、槍擊過程、逃亡路線、藏匿地點、投案過程全部一手包辦，並負責支付槍手安家費及協助選任辯護人。

陳之漢因經營健身事業，跨足其他商品買賣，不明人士遂以高額酬金委託寶和會槍殺館長，施俊吉選定劉丞浩擔任槍手，並指示他到成吉思汗健身房林口旗艦店勘查現場，今年7月2日在他手機輸入律師電話後，便依計畫要求劉丞浩動手，劉犯案前向柯姓友人稱「我會消失一陣子，請幫我照顧家人，尤其是弟弟，將來會有人來找你，並請幫忙償還外面的債務 」，之後犯下槍擊案。

檢警追查下，發現寶和會的WECHAT「av群組」，施俊吉傳訊要求所有人在堂口會合，命令小弟均不得議論館長槍擊案件，施俊吉隨後便交付25萬元給幫派成員，成員9月將其轉交給劉的柯姓友人。新北地院今判決出爐，判槍手劉丞浩16年徒刑，另寶和會組長施俊吉18年6個月徒刑。