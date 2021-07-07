泛鴻海集團機構件廠—乙盛-KY(5243)今天股東會通過每股配息1.7元，並完成董事改選，原任董事長蔡嘉祥續任董事長，儘管位於馬來西亞的一個廠區配合政策於7月3日至7月16日暫時停工，乙盛-KY表示，第3季營收及毛利率可望優於第2季。

乙盛-KY今天舉行股東會，乙盛-KY近兩年鎖定車用及伺服器兩大領域積極布局，其中車用產品除製程從金屬沖壓逐步擴大至塑膠成型、皮革包覆，產品亦從過去的單件零組件進階至總成件，至於伺服器產品主要是資料庫中心機架及伺服器外殼等。

去年車用產品占乙盛-KY營收比重約32%，由於部分車用塑膠件已自去年開始貢獻業績，預估今年總成件及塑膠件會有較大貢獻，乙盛-KY預估，今年車用產品占比可望攀升至35%。

在伺服器方面，今年除現有客戶可望維持成長，乙盛-KY預期今年下半年有新客戶開始出貨，可望成為今年營運成長另一個動能。

馬來西亞新冠肺炎疫情延燒，馬來西亞實施加強行為管制令(EMCO)，乙盛-KY靠近馬來西亞吉隆坡的廠區應政府要求於7月3日至7月16日暫時停工，乙盛-KY表示，目前該廠單月營收約新台幣3000萬元，另一個靠近新加坡的廠區則維持60%生產，公司已通知客戶及供應商調整進出貨時間，也將視需求彈性調整集團不同區域之產能，降低馬來西亞疫情衝擊。

乙盛-KY自結前5月合併營收為45.61億元，年成長48.75%，不過，今年上半年原物料及航運價格飆漲，衝擊到乙盛-KY毛利率，乙盛-KY已與客戶協商調漲價格，雖然馬來西亞廠區生產略受疫情影響，乙盛-KY預估，第3季營收及毛利率會比第2季好。

乙盛-KY今天股東會完成董事改選，新任董事分別為：Golden Harvest Management Limited兩席董事，代表人分別為鴻準精密工業(2354)董事長李光曜及鴻海精密(2317)處長李偉綱；Ace Progress Holdings Limited優展控股有限公司兩席董事，代表人分別為熊秉政及乙盛-KY董事長蔡嘉；3席獨立董事分別為安成法律事務所主持律師、安成會計師事務所主任會計師林志忠、鼎碩聯合會計師事務所合夥會計師高誌謙，以及國立台北大學教授李堅明，並推舉蔡嘉祥續任董事長。