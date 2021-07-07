連鎖餐飲集團揚秦(2755)公布6月自結合併營收1.21億元，月減3.2％、年減0.66％，仍創同期次高。不過，第二季合併營收3.84億元，仍季增1.56％、年增8.84％，改寫同期新高、並創歷史第三高。累計上半年合併營收7.61億元，年增達10.77％、續創同期新高。

揚秦執行長卓靖倫表示，餐飲業在疫情下舉步維艱，受嚴禁內用措施重創，揚秦旗下品牌雖屬民生消費剛性需求，影響相對較小但難完全倖免。由於全台三級警戒延長，整體創業市場因而持續觀望，致使展店動能遲緩，亦是營收動能未能突破主因。

不過，揚秦第二季營收仍維持成長，主要由於「麥味登」的營運特性與民眾消費習慣，早午餐為外食市場剛性需求、且本就是內用外帶兼具，使消費者適應僅能外帶模式，門市高規格防疫、APP線上點餐付款的低接觸服務，亦符合消費者安心購餐期待。

展望後市，隨著疫情漸趨穩定，內用限制措施有望放寬，揚秦旗下品牌仍以防疫優先，落實餐飲業防疫指引，保障消費者與員工健康與安全。在疫苗陸續施打後，內需市場的復甦力道轉強，將有利「麥味登」與「炸雞大獅」雙品牌轉守為攻，全面啟動展店計畫。

此外，「炸雞大獅」首度在7-ELEVEN上架的「冷凍炸雞便利包」一上市便銷售暢旺，除增添營收成長動能，更大大提升「炸雞大獅」的品牌知名度，有利於後續加速展店及擴大版圖。目前「麥味登」總店數850家，「炸雞大獅」海內外共50家。