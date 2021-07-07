中國外交部發言人汪文斌7日在例行記者會上表示，關於中美關係，中國的發展進步靠的不是誰的恩賜和施捨，而是中國人民艱苦奮鬥的結果。中方始終致力於同美方發展不衝突不對抗，相互尊重，合作共贏的關係，同時將繼續堅決捍衛國家主權安全和發展利益，希望美方同中方相向而行，採取理性務實的對華政策，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定發展。

美國白宮國家安全委員會印太事務協調官坎貝爾6日表示，中國和美國有可能和平共處，美方不支持台獨。但北京做出違背和平穩定的舉動的話，美方會做出回應，他還稱北京方面越來越獨斷。

汪文斌指出，中方在台灣問題上的立場是一貫明確的，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是中美關係的政治基礎。中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，在涉台問題上謹言慎行，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

汪文斌稱，關於中國的對外政策，前不久習近平總書記在慶祝中國共產黨成立100周年的大會上做出了有關的闡釋，希望美方的相關人士能夠認真的研讀。他強調：第一，中國力量的增長是世界和平力量的增長，中華民族的血液中沒有侵略他人，稱王稱霸的基因，中國堅守和平和睦和諧的理念，堅定奉行獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，為政治解決熱點問題，維護國際地區和平穩定，提出中國方案，做出中國貢獻，始終做世界和平的建設者。

第二，中國的發展是世界發展的動力，中國的發展離不開世界，世界的繁榮也離不開中國。中國堅持改革開放的基本國策，堅持互利共贏的開放戰略，堅持走生態優先，綠色低碳的發展道路，推動共建一帶一路高品質發展，以中國的新發展為世界提供新機遇，始終做全球發展的貢獻者。

第三，中國追求的是人類共同進步，中國堅持為人類進步事業而奮鬥，願同世界上一切進步力量攜手前進，弘揚和平發展、公平正義、民主自由的全人類共同價值，堅持合作，不搞對抗，堅持開放，不搞封閉，堅持互利共贏，不搞聯合博弈，反對霸權主義和強權政治，始終做國際秩序的維護者。

第四，中國捍衛的是國際公平正義。中國人民是崇尚正義，不畏強權的人民，中國歡迎一切有益的建議和善意的批評，但絕不接受教師爺般頤指氣使的說教，將堅定不移走自己的路，中國不會去侵犯別國主權，干涉別國內政，也決不允許別國侵犯中國主權，干涉中國內政。這不僅是維護中國的正當權益，更是維護廣大發展中國家的正當權益，維護國際關係的基本準則。