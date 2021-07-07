立委林昶佐6日表示，之前跟指揮中心爭取疫苗，結果北市府配給萬華的疫苗劑量是北市最少，北市副市長蔡炳坤駁斥，萬華接種最多、不清楚林到底跟中央爭取什麼疫苗。蔡7日再度火力全開，嗆「我不知道林昶佐是不是萬華人？但他不太清楚萬華是老城區，沒大型醫院」，直言萬華人打疫苗會到中正區和平醫院或台大醫院。

林昶佐稱蔡炳坤跟他談的不是同層面的問題，北市衛生局的紀錄中，分配給萬華的疫苗最少，建議市府應增設更多疫苗施打點。蔡炳坤回應，謝謝林昶佐關心萬華，「我不知道林昶佐是否為萬華人，但他不太清楚，萬華是老城區，沒大型醫院」。

蔡炳坤說，萬華人會到中正區和平醫院及台大醫院接種疫苗，像這次長者預約接種就是，中正、萬華是共同生活圈，不能只看萬華單一醫療院所的疫苗，市府在萬華專案時，就讓警消環衛等第一線工作人員優先接種，北農專案也在萬大國小設前進指揮所，並協調聯醫在雙連國小設篩檢站，現在市場專案也是中正、萬華優先。

蔡炳坤說，說了這些是想讓林昶佐了解，「艋舺是我們的起家厝，也想讓萬華人知道，我們會飲水思源」。