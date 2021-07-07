台東回響樂團租借台東糖廠倉庫，增添多項設備，其中燈光可隨音樂節奏、演出型態調整。日前活動照。（蔡旻妤攝）

為營造優質演出空間，台東回響樂團去年起租借台東糖廠倉庫，增添多項設備，其中燈光有別於以往固定式效果，可隨演出型態、音樂的節奏、氛圍調整移動，演出結合多媒體，更有張力；團長廖逸芬期望讓民眾享受猶如國際級音樂廳般的感受，更盼以音樂讓台東和國際接軌。

致力培育管弦、鋼琴等音樂人才的台東回響樂團，日前租借糖廠13號倉庫，回響樂團認為，現代人生活型態大多著重視覺，大部分民眾對音樂推廣接受度並不高，因此改善場館設備，規畫以音樂結合多媒體，聽覺結合視覺，讓整個空間都成為表演舞台，樂團演出更多元吸睛。

有別以往場館固定式的燈光效果，空間燈光可依演出型態做調整、移動，設計多種程式，配合音樂的節奏、氛圍，再加上現場人員的操作，讓燈光具有生命力，結合各種媒介創造新的視覺、聽覺饗宴。

場地空間多了後台讓表演者準備、休息外，演出場域也陸續設置燈光、音響、多媒體投影等設備，「音樂結合多媒體3D呈現，現場看很震撼」廖逸芬說，規畫場域設備的團隊媲美「國家級」水準，希望讓台東人有來到國際級音樂廳欣賞演出的感覺。

廖逸芬表示，不該侷限於「台東是偏鄉」的想法，對樂團的期望是能夠跟國際接軌，包含演出空間規畫，或是原住民音樂的深化、國際化等，推廣音樂，也讓民眾對音樂的接受度更廣。

樂團除了結合多媒體演出，未來將加入美食元素，將餐點與音樂結合，打破一般欣賞音樂只能靜靜坐著的想像，邊欣賞演出、品嘗美味料理，廖逸芬說，期待解封之際，以全新面貌與民眾相見。