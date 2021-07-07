高雄海神職業籃球隊今日宣布網羅來自義守大學、身高199公分中鋒呂威霆。從高中乙組球隊站上職業籃球聯賽，對呂威霆是遲來的賀禮，對海神隊而言是不可多得的潛力新秀，冀望這位UBA最受矚目的新生代本土長人為球隊禁區注入活力與能量。

高中畢業自乙組澎湖海事，呂威霆的正規籃球生涯跨海至港都才真正啟航，在「小娟姊」謝玉娟6年的培育下，近兩季表現脫胎換骨，展現隊中看板球星的價值。除了球商高、擁有絕佳投籃手感，場上穩定及冷靜的心理素質是呂威霆最大特色，他上季場均17.9分、9.4籃板，榮膺UBA年度得分王，除了是義守倚賴的禁區長人，近年更增加面框單打與外圍投射能力。

兩年前第17季SBL選秀未受青睞，是呂威霆籃球路上的轉捩點，亦是契機；在義守多留兩年，身分轉變迫使他扛起重任，不僅在球技面有所著墨，心態也日臻成熟。

「選擇多打兩年，很高興進步能被看見，有所成就。」塞翁失馬，焉知非福，今夏呂威霆成為不少球隊鎖定對象，最終加盟對他而言猶如第二個家的高雄在地球隊海神隊，築夢得以實踐。

能獲得高雄海神隊的青睞，呂威霆十分感謝，對於未來勢必將面對職業等級的洋將挑戰，他已做好準備，增加進攻手段並提升外線命中率是首重課題。

呂威霆說：「我會秉持著積極奮戰的態度與精神為球隊效力，也希望自己的加盟能啟發更多年輕學弟的籃球夢，上場就全力以赴、展現最好的自己，協力將海神隊打造成高雄的指標球隊。」