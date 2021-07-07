林姓婦人與弟弟、弟媳相處不睦，經常寄送內容不堪入目的信件，法院因此核發保護令，命林婦不得騷擾2人。林婦轉而透過家事訴訟，寄書狀繼續罵2人「弒親妖孽」、「骯髒血緣關係」等語，被控違反保護令，台北地院認為她利用21度利用法院轉送書狀程序「拐彎罵人」，判應執行拘役120日，得易科罰金12萬元。可上訴。

判決指出，林婦2016至2018年間曾多次寄送「畜生夫妻」、「冷血弒親」、「輪流強姦所生棄嬰」等不堪入目的信件給弟弟及弟媳，弟弟及弟媳2108年4月間聲請保護令獲准，法院命林婦不得騷擾2人，有效期間2年。

林婦無視保護令，在2018、2019年間與弟弟、弟媳的多起家事訴訟中，21度透過寄答辯書狀，繼續辱罵「其之生母不幸遭遇輪流姦淫而生棄置於豬寮外婆撿來謊報親生」、「弒親妖孽公堂現行」、「骯髒血緣關係」、「偷婆婆錢去整形」等語。

檢察官依違反保護令起訴林婦，林婦審理時否認犯罪，辯稱這些書狀都是寄給法院，不是寄給弟弟及弟媳，也沒有註記要轉交給2人，法院要怎麼處理，她沒辦法了解，且內容都是爸爸告訴她的，她認為都是真的。

北院認為，林婦書狀中的文是屬於「負面」、「辱罵」內容，已逾越合理程度，且她明確知道答辯狀要附繕本給對造，顯然清楚法院處理書狀的程序，至於她辯稱寫的內容是爸爸告訴她的，屬於無從檢驗的「幽靈抗辯」，因此不採信她的辯詞，依法判刑。