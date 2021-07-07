南韓媒體《YTN》報導，南韓已成功自水下試射潛射彈道飛彈，射程估計約500公里。新聞網站「The Drive」指出，該武器預計由安昌浩級（KSS-3）潛艦搭載，將使南韓成為唯一擁有潛射彈道飛彈的非核武國家。

《YTN》報導，繼去年底成功自地面試射該型彈道飛彈後，近期又成功完成水下試射，讓其研發更進一步；這款潛射彈道飛彈改良自射程約500公里的玄武2B（Hyunmoo-2B）彈道飛彈，未來預計整合於安昌浩級潛艦上，該型潛艦目前已有「安昌浩號」（SS-083）和「安武號」（SS-085）兩艦下水。

「The Drive」指出，本次試射據信是由潛沒式駁船（submersible barge）發射，而不是直接交由潛艦測試，符合潛射彈道飛彈研發的標準程序。第一批次的安昌浩級潛艦配備6管KS-VLS垂直發射系統，預計能兼容潛射彈道飛彈和玄武3型巡弋飛彈（Hyunmoo-3）；後續批次潛艦的KS-VLS數量更預計增為10管。

在該潛射彈道飛彈正式服役後，南韓將成為目前唯一擁有潛射彈道飛彈的非核武國家；儘管玄武2B的射程不長，甚至還不如預計射程達1000公里的玄武3B和1500公里的玄武3C巡弋飛彈，不過彈道飛彈飛行速度極快的特性，不僅使其較難遭到攔截，也更適合用於打擊藏身堅固掩體下的北韓目標。

另外，由於美國總統拜登5月已宣布終止《飛彈發展準則》（Missile Development Guideline），不再限制南韓彈道飛彈的射程，加上南韓已有多年研發和使用經驗，《國防新聞》（Defense News）認為，這使其有機會迅速發展出射程1000至5000公里的中程彈道飛彈，進一步增強美國盟友們於東亞地區的嚇阻能力。