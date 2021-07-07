藝人38歲王思佳與老公Joe結婚後，倆人婚姻生活相當美滿，寶寶的預產期為七月底到八月初的期間，相當期待寶貝女兒的誕生。日前王思佳上傳一部影片，主題是成為迪麗熱巴之仿妝全教學，然而影片公開曝光過後，卻有一名網友直接酸她的容貌，王思佳也相當霸氣，並反擊這一名網友。

王思佳日前（3日）在個人Youtube頻道上傳一個仿妝全教學影片，她表示：「今天要來挑戰一件事，讓大家看我跟熱巴之間是沒有距離的，迪麗熱巴在整形排行榜裡面都是前三名。」並邀請長期合作的化妝師，來到節目裡為大家示範，在家裡也能拍出砥礪熱扒（迪麗熱巴）的雜誌照片。

對於這次的挑戰，王思佳相當有自信。（圖/王思佳 YT)

王思佳分享如何仿妝迪麗熱巴的影片曝光，一名網友在臉書上看到新聞媒體分享此則，並在底下留言回應：「看不下去了啦！妳起碼醫美好自己的法令紋！」王思佳相當霸氣地回應這名網友：「看不下去閉上雙眼呀！有法令紋怎麼嗎？我最近懷孕還有脖紋呢！」直率的性格回覆，引起許多網友前來點讚。

網友留言，酸王思佳的容貌。（圖/噓！新聞 臉書 ）

網友表示：「最後完成化妝，與迪麗熱巴有8成的相似。」（圖/王思佳YT)

化妝師用他那一雙巧手，完成迪麗熱巴的仿妝，從底妝、眼影、眼線等等，到最後的修容，每一個步驟都相當細心地完成。王思佳看到鏡子裡自己漂亮的模樣，也不禁地表示：「原來熱巴離我，也沒有很遙遠呀！」下一瞬間王思佳忍不住大笑，她豪邁的笑聲與直爽的性格，許多粉絲也留言回應：「聽到思佳豪邁的笑聲就會跟著笑」、「砥礪熱巴仿妝畫得超棒! 這主題只有思佳能駕馭呀！」