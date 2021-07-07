北農發生群聚感染事件，意外激發出眾人在防疫期間對於果菜批發市場的關心與重視，有民意代表反應基層民眾的心聲，希望能藉著這次的北農染疫事件，讓已經推動10多年的計畫早日實現，成立一個溪南地區的果菜批發市場。

新冠肺炎本土疫情爆發後，為了快篩、搶打疫苗問題各方爭吵不休，在日前北農爆發群聚感染事件後，羅東鎮長吳秋齡也緊急建議，是否將兼具溪南果菜批發市場功能的開元市場能一併比照其他的批發市場提供快篩及核酸篩檢以及後續的疫苗施打作業，但卻因為開元市場沒有明顯的範圍區隔，並與傳統零售市場混合在一起，也沒有經濟部的認可登記，因此並未如願。

羅東鎮代表會主席李錫欽表示，早在10多年前，溪南地區就有規畫設立「宜蘭縣噶瑪蘭果菜批發市場」，但卻因為區域計畫的道路問題遲遲沒能解決，致使溪南的果菜批發市場成立計畫延宕至今。

李錫欽進一步表示，目前溪南地區的果菜批發仍然是仰賴開元市場，但開元市場一旁就是學校及醫院，地點並不合適，大貨車、菜車出入時更是對當地的交通造成嚴重衝擊，縣府理應盡快解決都市計畫道路劃設問題，讓「噶瑪蘭果菜批發市場」早日成立。

羅東鎮長吳秋齡則表示，經由這次的疫苗施打問題，進一步凸顯出了宜蘭縣溪南地區的果菜批發市場問題，但原本規畫「噶瑪蘭果菜批發市場」的地點在土地使用上似乎有問題，但羅東鎮本身可用的土地也不多，因此她也支持與鄰近的溪南地區鄉鎮合作，找一個與高速公路相近的合適地點來成立溪南的果菜批發市場。