嘉義市確診人數連續28天「嘉玲」，居家隔離也已清零，目前全市疫苗接種覆蓋率14.26％，市長黃敏惠再疾呼，嘉義市疫苗接種場地及接種對象都準備好了，請中央盡速配撥疫苗。

嘉義市政府表示，嘉義市自6月10日至本月7日連續28天零確診案例，居家隔離也於本月2日清零，7月2日至4日第三波接種報到率95.66％，比6月15至17日第一波86.16％、6月20至22日第二波89.8％還高。

市長黃敏惠表示，全市已有37821人完成疫苗接種，覆蓋率達14.26％，嘉義市在北興國中、港坪體育館設有疫苗快打站，預約接種疫苗的民眾也踴躍，「場地、打疫苗的人、被打的人都準備好了」，就等中央盡速撥疫苗。

市府衛生局表示，嘉市獲配1萬80劑疫苗（包括第1階段第2批4900劑和第2階段的5180劑），其中6200劑莫德納第2波提供70歲以上長者接種，9日至10日2天上午8時30分至下午4時接種，7日至8日開放網路、電話預約，7日已有近5000人預約，將視疫苗數量及預約人數，再研議是否下修至69歲市民也能預約接種。

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