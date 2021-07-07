34歲男星楊皓崴，因在本土劇《天之驕女》中飾演「高天佑」而打開知名度，日前他在臉書貼出回高雄老家當外送員的照片，吐露確實因暫時沒有自己的戲份，加上疫情關係，他偶爾去朋友開的餐廳幫忙，沒想到正努力生活的楊皓崴，今凌晨出了意外，配戴在中指的戒指卡死拿不下來，嚴重到手指發紫發黑，只好向消防隊求助。

楊皓崴今(7/7)凌晨在臉書po文，透露自己有個配戴在中指半年以上的戒指，但突然卡住了，無論用釣魚線、乳液、精油，都沒辦法讓戒指滑出，就這樣弄了一小時還拔不出來，中指還因為受到刺激，越來越腫。

楊皓崴中指被戒指卡死，整根手指發紫腫成「墨魚香腸」，讓他忍不住飆淚。(取材自楊皓崴臉書)

眼見用盡方法都無法拔出戒指，楊皓崴還因血液無法循環，而導致中指腫脹並漸漸發紫發黑，實在不能再這樣下去，只能跑去消防隊求助，「沒想到值班人員一廣播：『有市民戒指卡住了。』整個值班隊都跑出來協助救援我的『中指』」。楊皓崴表示，當下隊員們都來幫忙，但試了非常多方法，他要價不菲的寶格麗戒指，仍是頑固地卡在手指上，他形容中指當時已腫成「墨魚香腸」，最後只能選擇剪開破壞這個方法，犧牲戒指保住中指，不然再這樣下去，手指恐壞死截肢。

雖然在剪戒指的過程中，楊皓崴有輕微刮傷，但很快地解除了緊急狀態，他也感謝高雄市消防隊新興分局值班弟兄們，第一時間給予他援助，「救援我的手指頭」，而無論是中指被卡住還是名牌戒指被破壞，都讓楊皓崴感到疼痛，不禁哀嘆「哭哭」，眾人也安慰他，人沒事比什麼都重要。