童星組合「大小姐」當年由8歲吳兆絃和6歲藍愛子組團出道，隨著兩人回歸校園讀書、淡出螢光幕，雙姝也已長大成為亭亭玉立的美少女，不過，有四分之一法國血統的吳兆絃，近日卻被粉絲留言告訴她，網上有討論她私生活「很難想像妳私下有一些外界看起來不好的行為」，字裡行間還透露出失望的感覺，對此，吳兆絃也親自回應。

20歲吳兆絃今年2月陷入大頭症風波，她道歉並曬出手寫道歉信，吳兆絃沈寂一段時間後，在近期回歸社群媒體分享生活，不過近日則有粉絲私訊吳兆絃，表示在網上看到有人討論吳兆絃的私生活，讓粉絲大受打擊「我還是很難想像，妳私下有一些外界看起來不好的行為」，但粉絲仍語重心長地向吳兆絃喊話：「希望妳可以讓自己的日子過得有意義且快樂」。

吳兆絃公開與粉絲私訊內容。（圖／取材自吳兆絃Instagram）

對此，吳兆絃也親自回應，要認識、理解一個人，不是從別人口中得知「我是怎樣的人，我在做什麼事情，我開心、我快樂這樣就好了」，至於外界的流言蜚語，吳兆絃則展現高EQ說：「我真的也只能笑笑看待了」。

童星出身的吳兆絃8歲就出道，她以超萌臉蛋和活力唱跳，累積超夯人氣，而擁有四分之一法國血統的吳兆絃，已從當年稚氣的童星，長大成為20歲的美少女一枚，吳兆絃的混血美貌宛如洋娃娃、身材纖細，由於她近年有不少戲劇發展，也讓外界期待吳兆絃早日推出新作品。