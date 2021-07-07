美股隔夜漲跌互見，那指再創新高。港股則在連六跌之後，周三低開1.0%，全日低走。

周三香港恆生指數收跌112.24點或0.40%，為27960.62點，為連續第七個交易日下跌。國企股(H股)跌119.76點或1.17%，為10149.84點。

在內地打壓網路科技巨擘滴滴的陰影下，ATM三大咖昨日先大跌後回穩，周三則集體狂瀉，阿里巴巴跌1.7%；騰訊跌1.9%；美團跌1.3%。另外京東也跌2.1%；嗶哩嗶哩跌5.0%；百度跌2.1%。

短視頻公司快手跌3.4%，報164.1港元。為連七跌，股價創上市新低。

石油股下滑。中石油跌2.1%；中海油跌2.4%；中石化跌0.77%。

小鵬汽車持平，收報165港元。小鵬今日首上市，每股定價165港元，盤中一度跌0.85%。在內地加強對中概股的監管之下，何小鵬表示，會緊密關注監管消息，努力在監管下做好產品。