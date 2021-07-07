聯電(2303)共同總經理簡山傑今天表示，疫情帶動數位轉型加速，半導體市場大幅成長，產能供不應求，預期半導體產業供不應求的結構性問題，恐怕會延續到2023年。

聯電今天召開股東常會，簡山傑致詞說，疫情衝擊全球經濟，半導體市場卻因為疫情帶動數位轉型加速，反而大幅成長，半導體產能全面供不應求，8吋廠和12吋廠及成熟製程產能吃緊情況更為嚴重。

簡山傑表示，市場需求成長幅度遠大於產能增加的速度，而且需求成長的幅度，遠大過於產能增加的速度，這個結構性問題，很難短期獲得解決，也因此，半導體產業供不應求的態勢，將會延續到2023年。

簡山傑指出，從需求趨勢來看，5G手機、筆電、汽車電子等需求延續，不會只到今年，預計可以延續到2022年之後，解決半導體產業供不應求的辦法，就是增加產能；但從供給面來看，現在投資建廠，新產能要開出來也得等到2023年。

簡山傑提到，2020年對聯電來說是個豐收的一年，每股淨利2.42元的成績單，反映聯電在8吋和12吋廠維持高產能利用率、產品組合優化、28奈米業務大幅提高，以及日本USJC 12吋廠加入的成果。

在這波景氣之中，聯電產能供不應求，簡山傑表示，不只是受惠產業趨勢，還包括聯電在特殊技術的領先，及產品組合持續調整和優化。

展望未來，簡山傑說，市場需求將持續超越供應鏈能夠提供的產能，這將推升晶圓出貨量及美元計價的平均售價。

此外，聯電南科12吋廠P6擴建計畫的新產能預計2023年第2季投入生產，是以聯電與客戶產品與產能保障長期互相搭配為基礎，確保新建的產能可以維持健康產能利用率。

聯電董事會4月底通過新投資案，與多家客戶攜手透過雙贏合作模式進行擴產，聯電位於南科12A廠P6擴建新廠，投資金額將達1000億元，預計新產能會在2023年第2季投產。聯電未來三年南科廠區的總投資金額預計將超過1500億元。