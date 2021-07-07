韓國LG電子7日表示，由於家電產品，尤其是高檔的相當受到市場歡迎。因此，第2季獲利可期。

根據LG最新財測，上季營業利益估1.1兆韓元約9.67億美元，年增率雖狂升至65.5%，但還是略低於市場普遍預估值1.2兆韓元規模。

同時，LG也預估第2季銷售額將達17.1兆韓元，比2020年同期大增48.4%。同樣地，也比外界預估的17.6兆韓元要來得稍少。

雖然LG財報可能會不如預期，但LG第2季營收可能會創歷史新高，至於營業利益也可望寫下12年來第2季單季最高。

不過與2021年首季創紀錄獲利相比，LG上一季的銷售量與營業利益預估值，可能分別減少3.9%與37%。

至於其它部門財報，LG表定7月底時會正式公佈。

市場預估，由於夏天對空調等季節性電器需求大增，LG家電產品將接棒扮演支撐業績角色。LG家電與空氣解決方案的營利估7000億韓元，管理電視業務的家庭娛樂部門，營利估約為3000億韓元。

至於汽車製造部門，因車用晶片短缺生產受阻，LG汽車零組件解決方案，第2季應該還是無法由虧轉盈，並且赤字還可能會擴大。智慧手機方面，因7月前已陸續退出該業務，故也會記錄在第2季損益表內的停業項目。