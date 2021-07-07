根據舊金山聯準銀行發布的研究報告，《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全》（Coronavirus Aid, Relief and Economic Security,CARES）法案提供的聯邦援助，確實提高了美國家庭在失業之後支付帳單的能力，尤其是低收入家庭受益最多。

在CARES法案的加發失業救濟金和直接發放現金等措施援助下，收入中位數家庭在失去就業所得之後仍可維持15周的支出。

為了支持經濟度過新冠疫情帶來的危機，美國在2020年3月通過該法案。

研究發現，與沒有獲得援助的情況相比，低收入家庭在失業之後還能再維持將近一年、長達43周的支出。而對於高所得家庭而言，這些聯邦福利措施僅支應7周的支出。

每周加發600美元失業救濟金的措施，對研究人員所謂的「家庭韌性」影響最大，這裡指的是在失去就業所得後繼續支付帳單的能力。報告指出，加發失業救濟金讓非裔和西班牙裔的「家庭韌性」增加了19周，比白人和亞裔家庭獲得的幫助更大。